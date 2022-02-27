Оккупанты прятались в фурах АТБ, был бой в Николаеве
Нацгвардейцы остановили для проверки фуры АТБ, в которых оказались прячущиеся российские захватчики.
Российские оккупанты в Николаеве прятались в фурах с маркировкой торговой сети АТБ. Военных обнаружили сотрудники Национальной гвардии совместно с городским комиссаром, которые остановили подозрительный транспорт для проверки.
Об этом сообщает МВД в воскресенье, 27 февраля.
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"Во время осмотра фур АТБ в Николаеве были обнаружены войска оккупантов. Началось сражение. Все русские военные были обезврежены", - говорится в сообщении.
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