В Энергодаре ночь прошла спокойно, - мэр

В городе ночью было зафиксировано только несколько случаев нарушения комендантского часа.

Ночь 28 февраля в городе Энергодар Запорожской области, к которому подошли российские оккупанты, прошла относительно спокойно. Об этом в Facebook сообщил городской голова Дмитрий Орлов.

По его словам, в городе ночью было зафиксировано только несколько случаев нарушения комендантского часа.

"В вечернее и ночное время наши улицы патрулируют представители группы обеспечения общественного порядка... Потенциальный прохожий в ночное время или вечернее рассматривается как нарушитель", - сказал Орлов.

Он подчеркнул, что в Энергодаре сейчас больницы и все коммунальные предприятия работают в штатном режиме.

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Между тем, по данным заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, за первые четыре дня вторжения России в Украину убиты и ранены около 5 300 российских военнослужащих. Кроме того, военнослужащие Вооруженных сил Украины сбили 29 самолетов и 29 вертолетов врага, уничтожили 191 танк, 816 боевых бронированных машин, 74 пушек, 291 автомобиль, несколько средств ПВО и др.

Ранее сообщалось, что в ходе боев за Чернигов украинские солдаты уничтожили два российских танка и захватили несколько трофейных.

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