Резников обсудил с министром обороны Турции ситуацию в Украине

Турция готова оказать гуманитарную помощь Украине.

Министр обороны Алексей Резников и министр обороны Турции Хулуси Акар провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию в Украине на фоне российского вторжения. Об этом Резников написал в Twitter.

"Во время разговора обсуждалась текущая ситуация в Украине и во всем мире. Хулуси Акар также повторил, что Турция готова оказать гуманитарную помощь Украине. Большое спасибо за вашу поддержку", - написал Резников.

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Между тем, по данным заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, за первые четыре дня вторжения России в Украину убиты и ранены около 5 300 российских военнослужащих. Кроме того, военнослужащие Вооруженных сил Украины сбили 29 самолетов и 29 вертолетов врага, уничтожили 191 танк, 816 боевых бронированных машин, 74 пушек, 291 автомобиль, несколько средств ПВО и др.

Ранее сообщалось, что в ходе боев за Чернигов украинские солдаты уничтожили два российских танка и захватили несколько трофейных.

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