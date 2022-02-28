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В РФ заявили о захвате Запорожской АЭС, Украина отрицает

Станция остается под украинским контролем
 |  Автор: Юрий Кобзар
В РФ заявили о захвате Запорожской АЭС, Украина отрицает
Иллюстративное фото / wikimedia.org

Российские СМИ со ссылкой на Министерство обороны Российской Федерации сообщили, что войска оккупантов взяли под свой контроль Запорожскую атомную электростанцию. Компания "Энергоатом" уже опровергла это сообщение.

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Там отметили, что сохраняют контроль над всеми четырьмя своими действующими АЭС – Запорожской, Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской.

"Информация российских пропагандистских СМИ о том, что захватчики якобы взяли под контроль Запорожскую АЭС, является циничным фейком. Все четыре атомные станции находятся под контролем Украины и работают в штатном режиме", - заявили в компании.

Напомним, ранее оккупанты захватили ныне уже не действующую ЧАЭС. Сейчас персонал станции находится в заложниках.

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