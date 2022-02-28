В РФ заявили о захвате Запорожской АЭС, Украина отрицает

Станция остается под украинским контролем

Российские СМИ со ссылкой на Министерство обороны Российской Федерации сообщили, что войска оккупантов взяли под свой контроль Запорожскую атомную электростанцию. Компания "Энергоатом" уже опровергла это сообщение.

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Там отметили, что сохраняют контроль над всеми четырьмя своими действующими АЭС – Запорожской, Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской.

"Информация российских пропагандистских СМИ о том, что захватчики якобы взяли под контроль Запорожскую АЭС, является циничным фейком. Все четыре атомные станции находятся под контролем Украины и работают в штатном режиме", - заявили в компании.

Напомним, ранее оккупанты захватили ныне уже не действующую ЧАЭС. Сейчас персонал станции находится в заложниках.

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