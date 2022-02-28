Украина просит о присоединении к ЕС по спецпроцедуре

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Украина обратилась в Европейский союз относительно немедленного присоединения по новой специальной процедуре. Об этом сегодня, 28 февраля, во время видеообращения сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

"Мы обращаемся к Европейскому союзу по безотлагательному присоединению Украины за новой специальной процедурой.

Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами, но наша цель быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на уровне. Я уверен, что это справедливо, что мы этого заслужили, что все это возможно", - сказал Зеленский.

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Между тем, по данным заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, за первые четыре дня вторжения России в Украину убиты и ранены около 5 300 российских военнослужащих. Кроме того, военнослужащие Вооруженных сил Украины сбили 29 самолетов и 29 вертолетов врага, уничтожили 191 танк, 816 боевых бронированных машин.

Ранее сообщалось, что в ходе боев за Чернигов украинские солдаты уничтожили два российских танка и захватили несколько трофейных.

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