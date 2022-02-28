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Украина попросила исключить РФ из Интерпола

Москва злоупотребляет организацией для преследования политических врагов
 |  Автор: Юрий Кобзар
Украина попросила исключить РФ из Интерпола
Денис Монастырский / EPA

Украина обратилась в Штаб-квартиру Интерпола с просьбой исключить Россию из этой международной организации. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

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По его словам, Россию следует исключить из организации за нарушение основных принципов, по которым работает Интерпол. Также глава МВД отметил, что Россия систематически злоупотребляла инструментами данной организации для преследования политических врагов и прикрытия собственных преступлений.

"Мы призываем Исполнительный совет немедленно принять такое решение!" – заявил Монастырский.

Напомним, небо для России закрыли 32 страны. Почти все европейское и североамериканское небо уже закрыто для российских авиакомпаний.

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