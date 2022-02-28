ЕС в ближайшее время рассмотрит запрос о вступлении Украины

Президент Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу о немедленном присоединении Украины по специальной процедуре.

Европейский союз ожидает, что запрос президента Владимира Зеленского о немедленном присоединении к блоку по новой специальной процедуре поступит в самое ближайшее время, после чего начнется его рассмотрение. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на инсайдерскую информацию.

"Совет рассмотрит заявку очень быстро, чтобы принять решение, делать ли запрос в отношении срочного мнения со стороны Европейской комиссии. А потому совершенно понятно, какой является процедура. Так что мы рассчитываем получить заявку в самое ближайшее время", - сказал чиновник в Брюсселе.

Первоначально заявку Украины о вступлении в ЕС направят в Совет. Потом Совет проинформирует о заявке. Будут также проинформированы Европейский парламент и национальные парламенты. Европейская комиссия обычно рассматривает заявки до 18 месяцев. Однако, Украина просит о принятии по специальной (ускоренной) процедуре.

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Напомним, сегодня, 28 февраля, Украина обратилась в Европейский союз относительно немедленного присоединения по новой специальной процедуре. Об этом проинформировал украинский президент Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что в ходе боев за Чернигов украинские солдаты уничтожили два российских танка и захватили несколько трофейных.

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