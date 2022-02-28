Военным будут платить 100 тыс грн в месяц: кто получит

В Украине дополнительное денежное вознаграждение будут выплачивать всем правоохранителям и силовикам.

Кабинет министров Украины сегодня, 28 февраля, исполняя указ Президента Владимира Зеленского, принял постановление, согласно которому денежное содержание украинских военнослужащих на передовой составит 100 000 гривен в месяц. Об этом в Facebook сообщил министр обороны Алексей Резников.

В частности, в условиях военного положения военнослужащим ВСУ, Нацгвардии, СБУ, СВР, Главного управления разведки Минобороны, Государственной пограничной службы, Управления госохраны, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Государственной специальной службы транспорта, лицам рядового и начальствующего состава ГСЧС и полицейским, выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 30 000 гривен в месяц.

Военнослужащим, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивают проведение мероприятий по национальной безопасности и обороне, размер дополнительного вознаграждения составит 100 000 гривен в месяц, пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях.

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Семьям украинских военнослужащих, погибших на этой войне, будет выплачиваться единовременная денежная помощь в размере 15 млн гривен. Помощь распределяется равными долями на всех получателей.

Ранее сообщалось, что в ходе боев за Чернигов украинские солдаты уничтожили два российских танка и захватили несколько трофейных.

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