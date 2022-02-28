На подходе новое оружие для Украины, - Кулеба

Также США и Евросоюз готовят новые санкции против России.

В ближайшее время США и Евросоюз введут против России новые санкции, а также предоставят новое оружие Украине. Об этом сегодня, 28 февраля, в Facebook рассказал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"На подходе новые санкции США, ЕС и других. Новое оружие едет в Украину для наших защитников", - написал Кулеба.

По его словам, Минфин США запретил американским физическим и юридическим лицам совершать транзакции, включающие в себя Центральный банк РФ, Фонд национального благосостояния России или Министерство финансов РФ. Кроме того, Минфином США ввел блокировочные санкции против Российского фонда прямых инвестиций и двух его дочерних компаний.

Читайте также: Зеленский: Каждый из нас - воин

Между тем, по данным заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, за первые четыре дня вторжения России в Украину убиты и ранены около 5 300 российских военнослужащих. Кроме того, военнослужащие Вооруженных сил Украины сбили 29 самолетов и 29 вертолетов врага, уничтожили 191 танк, 816 боевых бронированных машин.

Ранее сообщалось, что в ходе боев за Чернигов украинские солдаты уничтожили два российских танка и захватили несколько трофейных.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.