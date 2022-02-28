НАТО не будет вводить бесполетную зону над Украиной

Альянс не хочет напрямую ввязываться в конфликт

На текущий момент НАТО не планирует вводить бесполетную зону над Украиной. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью NBC News.

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"У нас нет намерений заходить в Украину – ни на земле, ни в воздушном пространстве", - заявил он.

По словам Столтенберга, Россия развязала против Украины "брутальный конфликт", однако НАТО отвечает за то, чтобы всё это не переросло в масштабную войну в Европе.

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Следует отметить, что введение бесполетной зоны в данном случае подразумевает, что силы НАТО будут гарантировать запрет на любые полеты в украинском небе, в том числе противодействовать российской авиации.

Напомним, в НАТО заявили, что усилят военную поддержку Украины. В частности Альянс предоставит Украине ракеты ПВО и противотанковое оружие.

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