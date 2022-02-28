Швейцария вопреки нейтралитету ввела санкции против РФ

Самая нейтральная страна мира поддержала политику ЕС по российско-украинской войне

Швейцария приняла решение поддержать санкции Европейского союза в отношении России и закрыть небо для российских самолетов. Таким образом, страна нарушила свой традиционный нейтралитет. Об этом сообщил в Твиттере глава Федерального совета Швейцарии Андре Симонацци.

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Сообщается, что в понедельник, 28 февраля, состоялось экстренное заседание Федерального совета Швейцарии, на котором было принято решение отказаться от нейтралитета и присоединиться к санкциям ЕС в отношении России.

"Военное нападение России на суверенную европейскую страну является очень серьезным нарушением международного права. Поэтому Федеральный совет меняет предыдущую практику санкций Швейцарии. В этих решениях учитывались аспекты политики нейтралитета и мира. Швейцария будет рассматривать каждый последующий пакет санкций со стороны ЕС в индивидуальном порядке", - написал Симонацци.

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Он также сообщил, что Швейцария закроет свое воздушное пространство для российских самолетов и всех рейсов из России и отправит в Польшу 25 тонн гуманитарной помощи для украинских беженцев.

Напомним, небо для России закрыли 32 страны. Почти все европейское и североамериканское небо уже закрыто для российских авиакомпаний.

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