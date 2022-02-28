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ДПА в Украине отменили для 4 и 9 классов из-за войны

Отмена ДПА для учеников начальной и базовой школ связана с агрессией Российской Федерации в Украине.
ДПА в Украине отменили для 4 и 9 классов из-за войны
Иллюстративное фото / EPA / UPG

В Украине отменили ДПА для учеников 4 и 9 классов. Соответствующее решение приняли в МОН. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

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"Из-за ситуации в Украине, которая страдает от грубой, открытой и широкомасштабной агрессии Российской Федерации, сегодня я издал приказ, которым освобождены от прохождения Государственной итоговой аттестации учащихся, которые завершают получение начального и базового общего среднего образования в 2021/2022 учебном году", - отметил он.

Напомним, ранее МОН рекомендовало остановить учебный процесс в школах Украины в связи с военным положением. 

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