Путин пообещал Макрону не бомбить население Украины
Президент страны-агрессора пообещал остановить бомбежки в городах Украины.
Президент Российской Федерации Владимир Путина пообещал лидеру Франции Эммануэлю Макрону остановить бомбежки по мирному населению Украины. Об этом уведомляет Елисейский дворец в понедельник, 28 февраля.
Согласно сообщению, Владимир Путин пообещал выполнять следующие пункты для обеспечения безопасности мирного населения Украины:
- Остановить авиаудары на население и места их проживания,
- Сохранить гражданскую инфраструктуру,
- Обеспечить безопасность основных дорог Украины.
Президент Франции призвал Владимира Путина придерживаться международного гуманитарного права.
Ранее Путин назвал Макрону условия прекращения атаки на Украину. Это снова "демилитаризация и денацификация, нейтральный статус и признание Крыма".
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