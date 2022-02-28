Путин пообещал Макрону не бомбить население Украины

Президент страны-агрессора пообещал остановить бомбежки в городах Украины.

Президент Российской Федерации Владимир Путина пообещал лидеру Франции Эммануэлю Макрону остановить бомбежки по мирному населению Украины. Об этом уведомляет Елисейский дворец в понедельник, 28 февраля.

Согласно сообщению, Владимир Путин пообещал выполнять следующие пункты для обеспечения безопасности мирного населения Украины:

Остановить авиаудары на население и места их проживания, Сохранить гражданскую инфраструктуру, Обеспечить безопасность основных дорог Украины.

Президент Франции призвал Владимира Путина придерживаться международного гуманитарного права.

Ранее Путин назвал Макрону условия прекращения атаки на Украину. Это снова "демилитаризация и денацификация, нейтральный статус и признание Крыма".