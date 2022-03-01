Российские оккупанты 28 февраля обстреляли в Ахтырке воинскую часть ВСУ.

Российские оккупанты 28 февраля обстреляли в Ахтырке воинскую часть ВСУ. Погибли 70 украинских военнослужащих, проинформировал в Telegram-канале глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

По его словам, погибли не только военнослужащие ВСУ, но также мирные жители.

Сколько гражданских погибло – пока не известно. Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы. Также на данный момент еще не известно сколько человек ранено. Их количество уточняется.

Живицкий подчеркнул, что Ахтырка продолжает сопротивляться российским оккупантам. В подразделениях захватчиков тоже есть потери.

Читайте также: Оккупанты прятались в фурах АТБ, был бой в Николаеве

Российские оккупанты с самого первого дня вторжения в Украину пытаются захватить Сумскую область, но это у них не получается. Идут тяжелые бои в разных частях области.

В Ахтырке при обстреле погибли 70 солдат ВСУ / t.me/Zhyvytskyy/547

Между тем, по данным Генштаба ВСУ, за первые пять дней вторжения России в Украину убито и ранено более 5 700 российских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что 28 февраля военнослужащие ВСУ в небе Украины сбили 5 российских истребителей. Так, два российских самолета сбили истребители ВС ВСУ, а еще три самолета сбили комплексами С-300.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

В Ахтырке при обстреле погибли 70 солдат ВСУ / t.me/Zhyvytskyy/547