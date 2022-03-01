Волноваха почти уничтожена, - глава ОГА

ВСУ удерживают город, но от него мало что осталось

Город Волноваха в Донецкой области остается под контролем ВСУ, но в ходе боевых действий город оказался практически полностью разрушен. Об этом сообщил руководитель Донецкой ОГА Павел Кириленко.

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"Волноваха почти уничтожена, оттуда эвакуировано около 30 человек, еще сотня уехала самостоятельно. Приблизительно в 5 утра были обстрелы в районе Новоселовки Третьей, гражданское население не пострадало", - сообщил он.

Кириленко подчеркнул, что Мариуполь и Волноваха находятся под давлением врага, но продолжают удерживаться ВСУ. Из-за вражеских обстрелов Мариуполь сидит без электричества.

Напомним, по данным Генштаба, РФ уже потеряла в Украине более 5 700 солдат. С начала российского вторжения в Украину украинские военнослужащие сбили 29 самолетов и 29 вертолетов оккупантов, уничтожили 198 танков.

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