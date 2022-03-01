В захваченном Купянске жители устроили митинг с флагами и гимном

Люди высказали российским оккупантам всё, что о них думают

Жители города Купянск в Харьковской области устроили митинг на площади и потребовали от российских оккупантов убираться вон. Об этом свидетельствуют многочисленные видео, которые жители публикуют в сети.

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Ранее мэр Купянска сдался оккупантам и начал оказывать им содействие, за что украинские правоохранители завели на него уголовное дело. Сообщалось, что ВСУ удалось его задержать, однако пока эта информация остается не до конца подтвержденной.

В то же время сами жители города сегодня вышли на улицы и начали протестовать против оккупации. Так, возле мэрии горожане подняли государственный флаг и начали петь гимн. В адрес россиян звучат оскорбления и требования убираться прочь.

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"Купянск – это Украина! Это наш город! Это наши улицы!" – скандируют люди.

По российской традиции, оккупанты начали разгонять митингующих слезоточивым газом.

Напомним, вчера на митинг вышли жители оккупированного Бердянска. Протестующие украинцы скандировали "Смерть ворогам", "Путін – ху*йло!" та "Русский корабль – йди на х*й!"

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