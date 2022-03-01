Зеленский – Путину: Ты убил 16 детей

Президент Украины произнес эмоциональную речь перед Европарламентом

Президент Владимир Зеленский назвал Владимира Путина убийцей украинских детей. Это заявление он сделал во время своего выступления в режиме телеконференции в Европарламенте 1 марта.

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"Вчера 16 детей погибли. И снова президент Путин скажет, что это какая-то там операция, и мы бьем по военной инфраструктуре. Где наши дети, на каких военных заводах работают, на каких танках они ездят? (...) 16 детей ты убил!" - сказал Зеленский.

Также глава государства отметил, что утром 1 марта Россия нанесла ракетный удар по самой большой площади Украины – площади Свободы в Харькове. В результате удара погибли 10 украинцев.

Напомним, в захваченном Купянске жители устроили митинг с флагами и гимном. Люди высказали российским оккупантам всё, что о них думают.

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