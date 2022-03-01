Пленные воины РФ призвали остановить войну

ВСУ показали переписку одного из погибших солдат Российской Федерации. Отмечается, что они знали, что едут воевать в Украину.

Российские военные рассказали обстоятельства их вторжения в Украину / скриншот

В Службе безопасности Украины показали видео с российскими солдатами, попавшими в плен. Военные Российской Федерации призывают остановить кровопролитие в Украине. Соответствующий ролик опубликовали в СБУ во вторник, 1 марта.

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Российский военнопленный заявил, мол, им поступила информация, что "Зеленский уже подписал указ о капитуляции. А теперь просто нужно доехать до Киева, занять оборону и вернуться”.

В сообщении СБУ говорится, что перед тем, как попасть в плен в Полтавской области, враги Украины прошли 100 км колонной в сторону Киева.

Теперь механик-водитель танка "не поддерживает политику президента РФ", но уже поздно, - отмечают украинские военные

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Напомним, ранее мы публиковали переписку погибшего военного РФ. Оказывается, российские военнослужащие знали, что едут в Украине воевать и убивать.

Тем временем с 24 февраля на территории Украины были убиты 5 710 российских военных. В плен были захвачены еще 200 человек.