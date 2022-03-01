ВСУ показали предсмертную переписку убитого солдата РФ с сестрой

Из переписки становится понятно, что военнослужащий РФ знал, что его везут не на учения, а на войну в Украину.

ВСУ обнародовали предсмертную переписку с сестрой военнослужащего РФ, которого убили во время вторжения в Украину. Эту информацию показал в своем Telegram-канале пресс-центр ВСУ.

Из переписки становится понятно, что военнослужащий РФ знал, что его везут не на учения, а на войну в Украину, и что он будет убивать украинцев. Он считал, что "это все" закончится быстро и украинцы "быстро угомонятся".

Между тем, по данным Генштаба ВСУ, Россия за первые пять дней вторжения в Украину потеряла более 5 700 солдат и офицеров убитыми и ранеными. Еще 200 российских солдат попали в плен.

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С начала российского вторжения в Украину украинские военнослужащие по состоянию на утро 1 марта 2022 года сбили 29 самолетов и 29 вертолетов оккупантов, уничтожили 198 танков, 846 боевых бронированных машин, 77 артиллерийских систем, 7 средств ПВО, 24 РСЗО, 305 автомобилей. Кроме того, было уничтожено 2 военных катера захватчиков.

Ранее сообщалось, что 28 февраля военнослужащие ВСУ в небе Украины сбили 5 российских истребителей. Так, два российских самолета сбили истребители ВС ВСУ, а еще три самолета сбили комплексами С-300.

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ВСУ показали предсмертную переписку убито солдата РФ / t.me/zsuwar/1221