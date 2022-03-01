Обстрел центра Харькова - 10 страшных фото

Сегодня, 1 марта, российские оккупанты нанесли удар ракетами по центру Харькова - площади Свободы.

Российские оккупанты жестоко и хладнокровно обстреливают крупнейший город Украины - Харьков. Против мирных жителей захватчики использовали реактивные системы залпового огня.

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В понедельник, 28 февраля, в результате обстрелов были повреждены 87 жилых домов Харькова. Погибли от рук захватчиков девять человек, еще 37 ранены.

Сегодня же, 1 марта, россияне нанесли удар ракетами по центру города и легендарной площади Свободы. Именно здесь находится здание Харьковской областной государственной администрации, которая и была целью врагов. В результате нападения погибли десять человек, еще 35 ранены.

Мы публикуем трагические фотографии с места событий.

EPA / UPG

EPA / UPG

EPA / UPG

EPA / UPG

EPA / UPG

EPA / UPG

EPA / UPG

EPA / UPG

EPA / UPG

EPA / UPG

Ранее мы писали о том, что РФ готовит удар по объектам СБУ. Таким образом оккупанты намерены "пресечь информационные атаки" спецслужб Украины.