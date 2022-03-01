На Сумщине состоялся первый обмен пленными

Из российского плена освободили пять бойцов Сил территориальной обороны.

Сегодня, 1 марта, в Сумской области состоялся первый обмен пленными с момента вторжения России в Украину. Из российского плена освободили пять бойцов Сил территориальной обороны. Об этом в Facebook сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, пять украинских бойцов ТрО обменяли на одного российского офицера военной полиции.

Это первый обмен пленными с момента вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 1 марта Россия потеряла пленными около 200 военнослужащих. Кроме того, убито и ранено около 5 700 российских оккупантов.

Между тем, по данным украинского Генштаба, войска РФ сейчас проводят перегруппировку с целью продолжения наступления на Киев. На юге захватчики, выйдя к Херсону и Новой Каховке, перегруппировались и начали наступление в направлении Николаева. Мариуполь продолжают защищать украинские военнослужащие.

Ранее сообщалось, что 28 февраля военнослужащие ВСУ в небе Украины сбили 5 российских истребителей. Так, два российских самолета сбили истребители ВС ВСУ, а еще три самолета сбили комплексами С-300.

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