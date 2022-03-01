Диверсанты в Украине - как себя правильно вести

Диверсанты имеют акцент и плохо ориентируются на местности, отмечают в СБУ.

Украинский солдат идет с флагом в центре Киева, Украина, 1 марта 2022 года / EPA / UPG

В СБУ рассказали, как распознать диверсанта в городе и дали инструкцию, как правильно себя вести. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

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"Распознать врага можно по характерному российскому акценту и слабом ориентировании по местности. Также диверсанты могут проводить фото/видео фиксацию, ставить метки или просить мобильный телефон", - сообщают в СБУ.

При встрече с возможным диверсантом необходимо зафиксировать их приметы (одежду, внешность). При этом категорически запрещено помогать врагу - не показывать им документы, не подсказывать дорогу, не предоставлять мобильный телефон.

В СБУ также напомнили о чат-боте для сообщений о передвижении российской техники и ДРГ - stop_russian_war_bot. Также о диверсантах можно сообщить по номеру 102.