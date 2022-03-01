Белорусские добровольцы будут сражаться за Украину

При терробороне "Азова" создали роту, состоящую из белорусских добровольцев.

При терробороне "Азова" создали роту, состоящую из белорусских добровольцев. Это первое в Украине подразделение из иностранных добровольцев, сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

"Белорусы будут сражаться за Украину. При терробороне "Азова" создана белорусская рота. Это первое подразделение из иностранных добровольцев", - отметил он.

Гончаренко подчеркнул, что это "ещё один аргумент в пользу того, что белорусский народ - не враг для украинцев".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранных граждан воевать за Украину, пока западные государства только вводят санкции против России. Он сказал, что в нашей стране будет создано два иностранных легиона.

Ранее сообщалось, что 28 февраля военнослужащие ВСУ в небе Украины сбили 5 российских истребителей. Так, два российских самолета сбили истребители ВС ВСУ, а еще три самолета сбили комплексами С-300.

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