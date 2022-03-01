Европарламент рекомендует Украине предоставить статус кандидата в Евросоюз
Украина получила рекомендацию по предоставлению статуса кандидата на вступление в Европейский союз. Соответствующая резолюция была поддержана 637 голосами. Только 13 европейских депутатов выступили против. Еще 26 от голосования воздержались.
Принятый документ осудил российскую агрессию на территории Украины и призвал Российскую Федерацию вывести оккупационные войска. Дополнительно резолюция предусматривает работу институтов Евросоюза над предоставлением Украине статуса кандидата на членство в ЕС.
Важно отметить, что Европарламент не владеет полномочиями для принятия решений в получении статуса кандидата и вступлению в Евросоюз. Данные решения принимают страны-члены Европейского союза.
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Перед выступлением президента Украины Владимира Зеленского президент Европарламента Роберта Метсола подчеркнула, что Европарламент признает европейскую перспективу Украины.
Во вторник, 1 марта, Евросоюз начал официальную процедуру рассмотрения заявки Украины на вступление.