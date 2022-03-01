Почта
 

Зеленский назвал условие для переговоров с РФ: остановите бомбежки

Киев продолжит дальнейшие переговоры с Москвой при прекращении бомбардировок, подчеркнул президент.
Зеленский назвал условие для переговоров с РФ: остановите бомбежки
Президент Украины Владимир Зеленский / Офис президента

Украина продолжит переговорный процесс с Российской Федерацией при прекращении бомбардировок на территории страны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Reuters.

Читайте также: Зеленский – Путину: Ты убил 16 детей

По словам президента, садиться за стол переговоров можно только при прекращении огня. Зеленский подчеркнул, что первый раунд переговоров на этой неделе результатов не принес. 

"Необходимо хотя бы прекратить бомбить людей, просто прекратить бомбить, а потом садиться за стол переговоров", - подчеркнул он.

В СМИ отмечают, что в период, когда президент Владимир Зеленский давал интервью, российская ракета попала в Киевскую телебашню. Также сегодня, 1 марта, российские оккупационные войска бомбили центр Харькова.

Президент призвал остановить бомбежки украинских городов / EPA / UPG
Президент призвал остановить бомбежки украинских городов / EPA / UPG

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK