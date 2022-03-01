Зеленский назвал условие для переговоров с РФ: остановите бомбежки

Киев продолжит дальнейшие переговоры с Москвой при прекращении бомбардировок, подчеркнул президент.

Украина продолжит переговорный процесс с Российской Федерацией при прекращении бомбардировок на территории страны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Reuters.

Читайте также: Зеленский – Путину: Ты убил 16 детей

По словам президента, садиться за стол переговоров можно только при прекращении огня. Зеленский подчеркнул, что первый раунд переговоров на этой неделе результатов не принес.

"Необходимо хотя бы прекратить бомбить людей, просто прекратить бомбить, а потом садиться за стол переговоров", - подчеркнул он.

В СМИ отмечают, что в период, когда президент Владимир Зеленский давал интервью, российская ракета попала в Киевскую телебашню. Также сегодня, 1 марта, российские оккупационные войска бомбили центр Харькова.

Президент призвал остановить бомбежки украинских городов / EPA / UPG