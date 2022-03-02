На Харьковщине оккупанты за день убили более 20 человек

Об этом рассказал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

За минувшие сутки, 1 марта, в Харьковской области под обстрелами российских оккупантов погибли более 20 человек. Еще 112 человек получили ранения, сообщил в своем Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его словам, количество убитых и погибших мирных жителей уточняется. Сколько погибло украинских военнослужащих – не сообщается.

Синегубов также рассказал, что во второй половине суток северо-восточные и северные сектора Харькова атаковали механизированные подразделения врага. Все атаки отбиты. Уничтожено несколько ДРГ российских оккупантов.

Напомним, утром 1 марта российские оккупанты выпустили крылатую ракету по центральной площади Харькова. В результате погибли более 10 человек, много раненых. Сильно повреждено здание Харьковской областной военной администрации.

ВСУ продолжают вести тяжелые бои с российскими оккупантами в разных областях. Враг подошел к Киеву, Херсону, Харькову, Мариуполю, Сумам.

Ранее сообщалось, что за один день военнослужащие ВСУ в небе Украины сбили 5 российских истребителей. Так, два российских самолета сбили истребители ВС ВСУ, а еще три самолета сбили комплексами С-300.

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