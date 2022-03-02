В Николаеве высадился десант оккупантов, - глава ОГА

В городе ввели комендантский час. Оккупантов в городе нет.

В Николаеве сегодня утром, 2 марта, российские вертолеты высадили десант. В городе ввели комендантский час, сообщил в Facebook глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

"Николаев. Высадка десанта в районе Баловного. 4 вертолета. Объявляю комендантское время! До следующих указаний. Все уходим с улиц! Также идут бои возле Калиновки. Их там разбили. Часть обратно ушла в сторону Баштанки. Военные работают. В Николаеве врага нет", - написал Ким.

В Николаеве также объявлена воздушная тревога, так как со стороны оккупированного Крыма летят российские военные самолеты.

Ранее сообщалось, что на южном направлении российские оккупанты перегруппировались и начали наступление в направлении Николаева.

Между тем, по данным Генштаба ВСУ, за первые шесть дней войны в Украине Россия потеряла более 5 840 человек убитыми и ранеными. Украинские военнослужащие за первые шесть дней после вторжения России уничтожили 211 танков и 862 боевых бронированных машин оккупантов,

Ранее сообщалось, что за один день военнослужащие ВСУ в небе Украины сбили 5 российских истребителей. Так, два российских самолета сбили истребители ВС ВСУ, а еще три самолета сбили комплексами С-300.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.