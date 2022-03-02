Россияне обстреляли роддом в Житомире
В результате удара по Житомиру был поврежден Областной перинатальный центр.
Во вторник, 2 марта, российские оккупационные войска нанесли авиаудар по Областному перинатальному центру. Об этом сообщает ГСЧС.
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Спасатели опубликовали трагичные фото разрушенного родильного дома. Захватчик атаковал частный сектор.
Согласно данным МВД на 7 утра 2 марта, в результате атаки погибли два человека и еще 16 травмированы.
Сотрудникам ГСЧС удалось спасти 12 граждан, из них 16 детей. Всех их достали из подвалов разрушенных домов.
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