Оккупанты вновь обстреляли Харьков: горит управление полиции

По предварительной информации ГСЧС, погибли 4 человека, пострадали 9 человек.

Сегодня утром, 2 марта, российские оккупанты обстреляли центр Харькова. Под вражеским огнем оказалось несколько зданий. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

В частности, в результате обстрела загорелся корпус университета им. Каразина, расположенный рядом со зданием СБУ. Также горит часть соседнего здания, где расположено Главное управление Нацполиции в Харьковской области. Огонь перекинулся на жилые дома, существует угроза распространения пожара.

По предварительной информации ГСЧС, погибли 4 человека, пострадали 9 человек. На данный момент из-под завалов спасли 10 человек. Продолжаются спасательные работы.

Напомним, что российские оккупанты уже несколько дней пытаются захватить Харьков, но это у них не получается. Оккупанты обстреливают город даже крылатыми ракетами.

Ранее сообщалось, что за один день военнослужащие ВСУ в небе Украины сбили 5 российских истребителей. Так, два российских самолета сбили истребители ВС ВСУ, а еще три самолета сбили комплексами С-300.

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Оккупанты вновь обстреляли Харьков / Facebook.com/MNS.GOV.UA

Оккупанты вновь обстреляли Харьков / Facebook.com/MNS.GOV.UA