Ночью ПВО возле Киева сбила два истребителя РФ

К сожалению, российский истребитель успел сбить один МиГ-29.

Сегодня ночью, 2 марта, украинская ПВО уничтожила два российских истребителя. Об этом сообщила Служба связей с общественностью Командования Воздушных Сил ВСУ.

В частности, в сообщении говорится, что украинским военнослужащим удалось сбить истребители СУ-35С.

Воздушный бой между парой истребителей Миг-29 бригады тактической авиации Воздушных Сил ВС Украины и парой российских Су-35С произошел в Киевской области.

В результате российские истребители были сбиты ракетами, выпущенными комплексом С-300. К сожалению, российский истребитель успел сбить один МиГ-29.

Между тем, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 2 марта 2022 года ВСУ сбили 30 самолетов и 31 вертолет оккупантов. Россия за первые шесть дней войны в Украине потеряла более 5 840 человек убитыми и ранеными.

Ранее сообщалось, что за один день военнослужащие ВСУ в небе Украины сбили 5 российских истребителей. Так, два российских самолета сбили истребители ВС ВСУ, а еще три самолета сбили комплексами С-300.

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