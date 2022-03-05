Жители Херсона вышли на митинг против оккупантов (видео)

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Сегодня, 5 марта, на центральную площадь Херсона вышли местные жители на митинг против российских оккупантов. Об этом в своем Telegram-канал сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

На видео видно, как около 100 жителей Херсона с сине-желтыми флагами митингуют возле здания Херсонской областной государственной администрации. Они выкрикивают: "Херсон - це Україна!", "Україна - понад усе!"

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"Люди не бойтесь! Собирайтесь вместе! Выходите на улицы и площади временно оккупированных городов! Требуйте оккупантов убираться из Украины! Показывайте им на смартфонах колонны сожженной техники и трупы их товарищей. Пусть видят, что украинская земля будет гореть у них под ногами!" - написал Геращенко.

Напомним, что несколько дней назад в Херсон вошла военная техника российских оккупантов. Они захватили здание Херсонской ОГА и включили российские телеканалы.

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Между тем, по данным Генштаба ВСУ, российские войска за первые девять дней вторжения в Украину потеряли более 10 000 военнослужащих убитыми и ранеными. Военнослужащие ВСУ подбили 269 танков и 945 боевых бронированных машин оккупантов.

Напомним, ранее стало известно, что в Днепре задержали двух диверсантов террористической организации "ДНР".

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