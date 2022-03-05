Почта
 

Над Черниговом сбили российский штурмовик (видео)

Об этом сообщил пресс-центр Оперативного командования "Север".
 |  Автор: Виталий Кулак
Над Черниговом сбили российский штурмовик (видео)
Иллюстративное фото / facebook.com/UkrainianLandForces

Сегодня, 5 марта, в районе Чернигова украинские военнослужащие сбили российский штурмовик. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Оперативного командования "Север".

"Только в окрестностях Чернигова специалисты ПВО сбили еще один вражеский штурмовик", - говорится в сообщении.

На данный момент об этом нет никаких подробностей. В Оперативном командовании "Север" обещают позже более подробно рассказать о том, как сбили российский самолет.

Между тем, по данным Генштаба ВСУ, за первые девять дней вторжения России в Украину украинские ПВО и ВВС сбили как минимум 39 российских самолетов и 40 вертолетов. Только вчера украинские военнослужащие сбили 3 российских военных самолета и 3 вертолета.

ВСУ сейчас продолжают вести тяжелые бои. По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, российские войска сосредоточились на окружении Киева и на продолжении блокирования окруженных населенных пунктов. Также оккупанты пытаются окружить Николаев, ВСУ этому противодействуют.

Напомним, ранее стало известно, что в Днепре задержали двух диверсантов террористической организации "ДНР".  

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK