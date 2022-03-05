Над Черниговом сбили российский штурмовик (видео)

Об этом сообщил пресс-центр Оперативного командования "Север".

Сегодня, 5 марта, в районе Чернигова украинские военнослужащие сбили российский штурмовик. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Оперативного командования "Север".

"Только в окрестностях Чернигова специалисты ПВО сбили еще один вражеский штурмовик", - говорится в сообщении.

На данный момент об этом нет никаких подробностей. В Оперативном командовании "Север" обещают позже более подробно рассказать о том, как сбили российский самолет.

Между тем, по данным Генштаба ВСУ, за первые девять дней вторжения России в Украину украинские ПВО и ВВС сбили как минимум 39 российских самолетов и 40 вертолетов. Только вчера украинские военнослужащие сбили 3 российских военных самолета и 3 вертолета.

ВСУ сейчас продолжают вести тяжелые бои. По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, российские войска сосредоточились на окружении Киева и на продолжении блокирования окруженных населенных пунктов. Также оккупанты пытаются окружить Николаев, ВСУ этому противодействуют.

Напомним, ранее стало известно, что в Днепре задержали двух диверсантов террористической организации "ДНР".

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