Преступления РФ не будут иметь срока давности - Генштаб ВСУ

Преступления против человечности и геноцид мирного населения не имеют срока давности.

Преступления российских оккупантов против Украины и ее жителей не будут иметь срока давности, а виновных привлекут к ответственности даже через десятки лет. Об этом в Facebook сделал заявление Генштаб ВСУ.

В заявлении подчеркивается, что преступления против человечности и геноцид мирного населения не имеют срока давности. Это значит, что виновные в их совершении будут привлечены к ответственности даже по прошествии многих лет.

"Украина никогда не забудет и не простит убийств мирных жителей, крови детей и взрослых, разрушение жилой инфраструктуры, мародерства, которые совершает Россия в Украине. Никогда!", - говорится в заявлении.

Между тем, ВСУ сейчас продолжают вести тяжелые бои. По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, российские войска сосредоточились на окружении Киева и на продолжении блокирования окруженных населенных пунктов. Также оккупанты пытаются окружить Николаев, ВСУ этому противодействуют.

Напомним, ранее стало известно, что в Днепре задержали двух диверсантов террористической организации "ДНР".

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