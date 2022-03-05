Под Николаевом сбили 3 российских вертолета – глава ОГА

Сегодня в районе Чернигова украинские военнослужащие также сбили российский штурмовик.

Сегодня, 5 марта, в Николаевкой области украинские военнослужащие сбили 3 вертолета российских оккупантов. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"3 вертолета врага есть (в смысле на земле сбитые уже)" - написал Ким.

Подробности о том, при каких обстоятельствах сбили три вражеских вертолета, не известны. Также пока не известно, сколько погибло военнослужащих РФ.

Напомним, что сегодня в районе Чернигова украинские военнослужащие сбили российский штурмовик. Двух его пилотов смогли взять в плен.

Читайте также: Оккупанты прятались в фурах АТБ, был бой в Николаеве

Между тем, по данным Генштаба ВСУ, за первые девять дней вторжения России в Украину и по состоянию на утро 4 марта украинские ПВО и ВВС сбили как минимум 39 российских самолетов и 40 вертолетов. Только вчера украинские военнослужащие сбили 3 российских военных самолета и 3 вертолета.

Ранее стало известно, что в Днепре задержали двух диверсантов террористической организации "ДНР".

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.