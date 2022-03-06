Трупы солдат РФ в Украине не будут хранить в вагонах-рефрижираторах

Вагоны поставят тогда, когда семьи погибших россиян будут готовы забрать своих сыновей.

Укрзализныця отозвала вагоны-рефрижираторы с точек сбора останков погибших солдат Российской Федерации. Об этом сообщил глава УЗ Александр Камышин в воскресенье, 6 марта в Телеграм.

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"Заместитель министра обороны россии Криворучко дал распоряжение "хоронить тела российских солдат в братских могилах либо уничтожать на месте". Так Россия провожает своих безымянных сынов. Ради "победоносной" пропаганды они готовы лишить матерей даже возможности похоронить тела", – написал Камышин.

Глава правления напомнил о том, что УЗ направила 20 вагонов-рефрижераторов на станции Фастов, Одесса-Застава, Подольск, Мерефа и Запорожье, однако оккупанты отказались грузить тела.

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"Вагоны простояли на обозначенных станциях трое суток, но тела российских солдат в них так и не начали грузить. Наверное, глупо было ожидать человечного отношения к останкам тел своих воинов у армии, которая бомбит мирных жителей", – добавил Камышин.

УЗ снова поставит вагоны, если Российская Федерация будет готова забрать тела своих погибших солдат.