"Ради любви": Захватчик сдался ВСУ по просьбе девушки из Бердичева

Любовь спасла жизнь россиянину родом из северной Осетии, говорится в сообщении.

В СБУ поделились необычной историей для войны. Российский захватчик сдался в плен украинским военным по просьбе девушки из Бердичева. Соответствующее видео опубликовано на официальной странице СБУ в воскресенье, 6 марта.

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"Это сообщение – очень нетипичное для официальной страницы СБУ. На видео - российский захватчик родом из северной Осетии звонит по телефону своей девушке из украинского Бердичева и… говорит, что сдался в плен", - отмечают украинские военные.

Я сделал, как ты просила: сложил оружие и сдался в плен украинским военным. Хочу прекратить войну и быть с тобой, - сказал российский военный возлюбленной

Украинские военные отмечают, что любовь спасла россиянину жизнь.

Ранее мы писали о том, что трупы солдат РФ в Украине не будут хранить в вагонах-рефрижираторах. Дело в том, что россияне отказались грузить тела погибших.