Бомбежка в Виннице: Опубликованы фото и видео последствий
В 1 км от села находится винницкий аэропорт.
Глава Винницкой ОГА Сергей Борзов опубликовал фото и видео последствий обстрелов аэропорта в селе Гавришовка. Об этом он написал в воскресенье, 6 марта.
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"Гавришовка. Ракетная атака. Попали в военный объект. Есть погибшие", - написал Борзов.
На месте работаю сотрудники ГСЧС. Точное число пострадавших устанавливается.
"В 15:34 пожар на складе в селе Гавришовка Винницкого района ликвидирован на площади 1 тыс. кв. Поисково-спасательные работы продолжаются. От ГСЧС привлечены 113 человек и 23 единиц техники", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что враг нанес удар ракетами по Виннице. Россияне разбомбили аэропорт и военную часть.
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