Бомбежка в Виннице: Опубликованы фото и видео последствий

В 1 км от села находится винницкий аэропорт.

Глава Винницкой ОГА Сергей Борзов опубликовал фото и видео последствий обстрелов аэропорта в селе Гавришовка. Об этом он написал в воскресенье, 6 марта.

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"Гавришовка. Ракетная атака. Попали в военный объект. Есть погибшие", - написал Борзов.

Фото с места событий / Верховна Рада

Фото с места событий / Верховна Рада

Фото с места событий / facebook

На месте работаю сотрудники ГСЧС. Точное число пострадавших устанавливается.

"В 15:34 пожар на складе в селе Гавришовка Винницкого района ликвидирован на площади 1 тыс. кв. Поисково-спасательные работы продолжаются. От ГСЧС привлечены 113 человек и 23 единиц техники", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что враг нанес удар ракетами по Виннице. Россияне разбомбили аэропорт и военную часть.