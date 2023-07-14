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Не убежать: в годовщину удара по Виннице в ГУР вспомнили о недавно убитом российском командире

В ГУР в годовщину атаки по Виннице напомнили, что рано или поздно российские преступники расплатятся за все военные преступления.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Не убежать: в годовщину удара по Виннице в ГУР вспомнили о недавно убитом российском командире
Винница, 14 июля 2022 год / ЕРА/UPG

Сегодня, 14 июля, в годовщину ракетного удара России по центру Винницы в ГУР напомнили о военном преступлении России, которая в 2022 году ударила крылатыми ракетами "Калибр" по городу. В тот день погибло 27 украинцев, среди которых было 3 детей. Об этом сообщили в ГУР.

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В разведке напомнили, что враг выпустил ракеты с подводной лодки в Черном море. В тот трагический день в Гааге как раз проходила конференция по совершенным Россией военным преступлениям.

"Всех московских душегубов, убийц украинских детей и всех военных преступников Украина обязательно отдаст под международный трибунал. День расплаты наступит - рано или поздно, но неотвратимо", - заявили в ГУР.

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В ГУР напомнили о недавнем убийстве российского командира-подводника Станислав Ржицкого, который был причастен к военному преступлению в Виннице и отметили, что "от суда можно прятаться, но от ответственности все равно не убежать".

Напомним, защита АЭС, фронт и угроза из Беларуси: Зеленский провел Ставку. Президент Украины провел ставку верховного главнокомандующего. Обсуждались вопросы защиты АЭС, северной границы, а также наращивания оружия.

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