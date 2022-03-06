"Умрем - станем символами". Арахамия о договоренности с Зеленским

Глава фракции Слуга народа в Верховной Раде отмечает низкий моральный дух российских солдат.

Глава фракции Слуга народа в Верховной Раде, глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия рассказал, что они с президентом Украины Владимиром Зеленским решили остаться в Украине до последней минуты.

"Моральный дух сейчас безумный, президента Зеленского поддерживают 95%. Это беспрецедентная поддержка, и он ее имеет, потому что он не уезжает из страны, не уезжает из Киева. Пару дней назад мы искренне пообщались и решили остаться в Украине до последней минуты. И если нам придется умереть, мы станем символами, а остальные украинцы будут отбиваться к последней капле своей крови. Это сильный, сильный знак для России", — сказал Арахамия в интервью Fox News.

Депутат подчеркнул, что у российских солдат низкий моральный дух, потому что они посылают на войну молодых людей, которые не знают, почему и за что они воюют в Украине.

"Хотя у них есть эти самолеты и оборудование, наши люди все еще воюют, а у нас есть миллионы людей, которые готовы воевать. Нам просто нужно больше оружия, чтобы преодолеть их, и я почти уверен, что мы победим", — сказал нардеп.

Напомним, что государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что у Украины есть план "непрерывности власти" на случай, если президента Владимира Зеленского убьют.

Ранее СМИ сообщали, что Кремль приказал наемникам убить Зеленского.