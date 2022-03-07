В Харькове поймали пилота сбитого российского самолета (видео)

Известно, что этот российский летчик три раза бомбил Харьков.

В Харькове поймали пилота российского самолета, который бомбил жилые районы города. В Сети разместили соответствующее видео.

Известно, что этот российский летчик три раза бомбил Харьков. После того, как его сбили и поймали, он умолял сохранить ему жизнь.

"Выходи на улицу с плакатом. Передай нашим, пусть не работают по мирным", - сказал российский пилот своей жене.

Между тем, Россия с начала вторжения в Украину уже потеряла более 10 000 человек убитыми и ранеными. Украинские военнослужащие сбили более 30 самолетов и 30 вертолетов оккупантов.

В последние дни интенсивность боевых действий снизилась. Российские оккупанты, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, понесли огромные потери. Сейчас противник пытается сконцентрировать силы для новой атаки.

Ранее стало известно, что в Харьковской области украинская армия отбила Чугуев. В ходе боев оккупантам были нанесены большие потери в личном составе и технике.

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