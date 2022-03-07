30 вертолетов РФ уничтожено за ночь в Херсонской области - пехота

Командование морской пехоты сообщило о значительных потерях оккупантов.

Одиннадцатая ночь в режиме полномасштабной войны прошла для оккупантов с потерями. Командование морской пехоты сообщило в Фейсбуке, как прошла ночь с 6 на 7 марта.

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В обращении отмечается, что украинскими военными был накрыт аэродром Чорнобаевка, который возле Херсона. На нем рашисты планировали разместить свою авиацию, но этим планом не суждено было сбыться. За эту ночь было уничтожено от 30 вертолетов РФ, а также живая сила и техника.

Командование пехоты упомянуло и события 6 марта. В Николаеве были уничтожены три колонны врага, который пытались подойти к Николаеву. Украинская армия захватила 7 гаубиц Д-20, трофеи оккупантов, большое количество боеприпасов и колесную технику.

"Спасибо всем, кто сегодня стоит на страже наших домов на Херсонщине, Николаевщине, Одещщине, защищает наши семьи, пока часть личного состава сдерживает российскую атаку на других рубежах обороны страны. Украина обязательно победит! Слава Украине!" - сообщают представители морской пехоты.

Ранее мы писали, что Николаев с 5 утра обстреливают "Смерчами". В результате атаки врага пострадали жилые дома города. Воздушная тревога все еще не прекращена.