Оккупанты готовят наступление на Вышгород - Генштаб ВСУ

Российские оккупанты также готовят наступление в направлениях на населенные пункты Гостомель и Ирпень.

Российские оккупанты продолжают наступательную операцию против Киева. Сейчас они готовят атаку на Вышгород (Киевская область), сообщил в Facebook пресс-центр Генштаба ВСУ.

В сообщении говорится, что оккупанты также готовят наступление в направлениях на населенные пункты Гостомель и Ирпень.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты все еще пытаются окружить и блокировать Киев, Харьков, Чернигов, Сумы, Мариуполь и Николаев. Кроме того, российские войска и пророссийские боевики по-прежнему пытаются выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

Между тем, по данным Генштаба ВСУ, Россия с 24 февраля по 7 марта 2022 года потеряла в Украине более 11 тысяч военнослужащих. Украинские бойцы уничтожили 290 танков, почти 1 тысячу ББМ, сбили 46 самолетов и 68 вертолетов оккупантов.

Ранее стало известно, что в Харьковской области украинская армия отбила Чугуев. В ходе боев оккупантам были нанесены большие потери в личном составе и технике.

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