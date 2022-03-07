ВСУ отбили аэропорт Николаева

Произошел танковый бой, в ходе которого ВСУ вернули контроль над важным объектом

ВСУ отбили аэропорт города Николаев, который ранее заняли российские оккупанты. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

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Он рассказал, что при взятии аэропорта произошел танковый бой.

"Аэропорт наш. Выбили. Устраиваемся там поудобнее. Самолеты, правда, сейчас улететь не могут, но аэропорт наш. Это нужная точка", - сообщил он.

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По словам Кима, российские солдаты после боя разбежались по окрестностям, сейчас украинские воины заняты их отловом.

"Растерянные, маленькие ежики. Бегают здесь по кустам, не знают, что делать. Сейчас мы всех найдем", — сообщил он.

Напомним, командующий ВСУ считает, что "блицкриг" Путина в Украине провалился. Валерий Залужный подчеркнул, что российские войска, вторгшиеся в Украину, уже деморализованы и истощены.

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