Российские офицеры бегут и бросают документы, - ВСУ

Трофеями ВСУ становится не только вражеская техника, но и документы "доблестных" офицеров врага

Российские офицеры бегут из Украины, бросая собственные документы. Об этом сообщает в Facebook операционное командование "Север".

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"Офицеры одной из "сильнейших армий мира" так храбры, что в населенных пунктах в зоне ответственности подразделений оперативного командования "Север" выбрасывают документы и убегают в свою "непобедимую" страну", - говорится в сообщении.

В подтверждение этих слов командование "Север" опубликовало фотографии паспортов и военных билетов, принадлежащих российским военнослужащим.

Напомним, ВСУ отбили аэропорт Николаева. Произошел танковый бой, в ходе которого ВСУ вернули контроль над важным объектом.

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