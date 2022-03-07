Вторжение в Украину: соцсети отреагировали на санкции против РФ

Двенадцатый день продолжается вторжение России в Украину.

Двенадцатый день продолжается вторжение России в Украину. ВСУ ведут тяжелые бои с оккупантами. Запад вводит против РФ жесткие санкции, что отражается, например, на курсе рубля. Украинцы уже шутят по этому поводу, сообщает "НВ".

Так, журналист "Украинской Правды" Михаил Ткач на наш взгляд удачно пошутил о быстром падении рубля.

Иллюстративное фото / Фото из соцсетей

Политик Виталий Чепинога написал о закрытии всех брендовых магазинов в Российской федерации.

Иллюстративное фото / Фото из соцсетей

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Стендапер Антон Тимошенко написал о том, где теперь могут отдыхать жители России.

Иллюстративное фото / Фото из соцсетей

Иллюстративное фото / Фото из соцсетей

Иллюстративное фото / Фото из соцсетей

Иллюстративное фото / Фото из соцсетей

Между тем, по данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты все еще пытаются также окружить и блокировать Харьков, Чернигов, Сумы. Кроме того, российские войска и пророссийские боевики по-прежнему пытаются выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

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Иллюстративное фото / Фото из соцсетей

Ранее стало известно, что в Харьковской области украинская армия отбила Чугуев. В ходе боев оккупантам были нанесены большие потери в личном составе и технике.

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