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Под Киевом разбомбили хлебозавод, 13 погибших

Российские войска нанесли удар по территории хлобозавода в поселке Макаров
 |  Автор: Юрий Кобзар
Под Киевом разбомбили хлебозавод, 13 погибших
Иллюстративное фото / facebook.com/koda.gov.ua/

Российская авиация разбомбила здание хлебозавода в поселке Макаров Киевской области. В результате авиаудара погибли 13 человек. Об этом сообщает в Telegram Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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"7 марта в г. Макаров в результате авиаудара произошло попадание снаряда на территорию не эксплуатируемого ГП "Макаровский хлебозавод". Подразделениями ГСЧС из-под завалов спасены 5 человек и обнаружены тела 13 погибших", - говорится в сообщении.

Согласно предварительной информации, в момент авиаудара на территории предприятия находились около 30 человек.

Напомним, в оккупированных городах не стихают народные протесты. Россиян встречают протестами и проклятиями, вместо цветов и караваев.

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