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Оккупанты обстреляли жилые дома и склад в Николаеве: есть жертвы

В результате обстрела произошло пять возгораний в домах и складском помещении с овощами. Погиб мужчина.
Оккупанты обстреляли жилые дома и склад в Николаеве: есть жертвы
Рашисты обстреляли Николаев, в результате чего произошли возгорания. / ДСНС

Рашисты на протяжении целого дня обстреливают Николаев. Стало известно, что оккупанты обстреляли жилые дома и овощной склад в Николаеве. Есть один погибший мужчина. Об этом сообщает ГСЧС в Николаевской области.

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Российский снаряд попал в дом на переулке Военном. Мужчина находился в здании, когда оно резко загорелось. Пожарные ликвидировали огонь на площади 40 кв. м, но спасти мужчину не удалось.

Результаты обстрела Николаева рашистами. / ДСНС
Результаты обстрела Николаева рашистами. / ДСНС

"Спасатели 1 и 5 государственных пожарно-спасательных части 2 ГПРЗ Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области ликвидировали возгорание на территории частных домовладений и один пожар складского помещения с овощами одного из предприятий," - сообщается в пресс-службе ГСЧС.

Результаты обстрела Николаева рашистами. / ДСНС
Результаты обстрела Николаева рашистами. / ДСНС

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На данный аварийные работы в Николаеве продолжаются.

Результаты обстрела Николаева рашистами. / ДСНС
Результаты обстрела Николаева рашистами. / ДСНС

Ранее мы писали, что Николаев накрыли "Смерчами" российские военные. Оккупанты атаковали жилые дома.

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