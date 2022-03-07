В Николаеве ракета попала в казарму - восемь жертв

Крылатая ракета оккупантов попала в военную часть, в которой спали солдаты.

Российская крылатая ракета "Калибр" попала в казарму, где спали солдаты. В результате взрыва погибли 8 человек. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

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Вечером 7 марта рашисты попали ракетой в военную часть. Из-за взрыва 8 солдат погибли, 8 - без вести пропали, а также 19 получили ранения. Информация, есть ли раненые среди гражданских, уточняется.

Ким также рассказал, что украинская артиллерия героически борется за город, так как была команда взять Николаев любой ценой. Оккупант шел из трех направлений, но украинская армия дала мощный отпор.

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Отметим, что сегодня рашисты нанесли авиаудар по Макаровскому хлебозаводу. В результате трагедии 13 человек погибли, 5 удалось спасти. Поиски еще 12 человек, которые находились в то время на производстве, продолжаются.

Ранее мы писали, что российская армия обстреляла жилые дома и овощной склад в Николаеве. Из-за обстрелов произошло пять пожаров, один мужчина погиб.