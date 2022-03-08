В оккупированных городах созданы группы подавления сопротивления

Россияне намерены вести психологическую борьбу с населением захваченных территорий

Оккупанты создали группы психологической борьбы для подавления народного сопротивления на захваченных территориях. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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"По имеющейся информации создано до 10 тактических групп психологической борьбы с заданиями, по проведению пропагандистской работы с местным населением", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, сейчас такие группы начали работать на территориях Херсонской и Николаевской областей, оккупированных после 24 февраля. Кроме того, утверждается, что оккупанты начали запугивать население северной части Крыма возможным наступлением ВСУ. Там же создаются оперативные группы для борьбы с народным сопротивлением.

Напомним, Генштаб заявляет, что наступление РФ значительно замедлилось. Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон по определенным рубежам.

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