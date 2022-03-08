РФ разбомбила консульство Албании в Харькове

Почетное консульство попало под ракетный удар вечером в воскресенье

В ходе ракетного обстрела Харькова Россия уничтожила почетное консульство Албании. Об этом пишет издание Euractiv.

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"Консульство опубликовало сообщение о нападении, подтвердив, что его сотрудники в безопасности и никто не пострадал. Министерство иностранных дел Албании осудило нападение в Twitter", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее Россия внесла Албанию в свой список "недружественных стран". В этот список попали все страны, которые осудили российское вторжение в Украину и ввели санкции за это.

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В частности, Албания присоединилась к санкциям ЕС и заморозила активы 654 россиян, российским самолетам запрещен вход в воздушное пространство Албании.

Напомним, Россия стала самой подсанкционной страной в мире. Россия за две недели превратилась в крупнейшую цель глобальных санкций и финансового изгнанника.

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